Washingtonul i-a sfatuit marti pe cetatenii americani sa nu mai calatoreasca in Bolivia din cauza "tulburarilor civile" si a limitat prezenta sa diplomatica in tara, a anuntat Departamentul de Stat al SUA intr-un comunicat.



"Nu calatoriti in Bolivia din cauza tulburarilor civile", scrie in recomandarile facute turistilor de ministerul american.



Departamentul de Stat "a ordonat plecarea unor membri ai familiilor si a autorizat plecarea angajatilor neesentiali ai guvernului american din cauza instabilitatii politice din Bolivia", a adaugat sursa.



Pe de alta parte,…