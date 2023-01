Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte persoane au fost ucise luni in apropiere de San Francisco in doua atacuri armate care par sa fi fost comise de aceeasi persoana. Suspectul a fost reținut. Ambele atacuri armate au avut loc in ferme apropiate una de cealalta, potrivit NBC. Masacru la o ferma Victimele sunt muncitori agricoli…

- Organizatia Al-Qaeda a revendicat luni doua atacuri care au ucis cel putin doi pompieri si trei civili in apropiere de Bamako, se precizeaza intr-un comunicat autentificat de ONG-ul american SITE, specializat in monitorizarea grupurilor radicale, potrivit Agerpres.

- Incendiul, care a izbucnit in jurul orei locale 23:30 (16:30 GMT) la Grand Diamond City Hotel and Casino, din orasul cambodgian Poipet (vest), a facut "aproximativ 10 morti si 30 de raniti", potrivit unui raport preliminar al politiei locale, citat de agerpres.ro.Foto: Profi MediaComplexul, inalt de…

- Cel putin 19 persoane au murit sambata si alte sase au fost ranite cand microbuzul lor s-a rasturnat pe un drum din nordul Deltei Nilului din Egipt, a anuntat Ministerul egiptean al Sanatatii, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cel putin 100 de persoane, printre care copii, au fost ucise intr-un dublu atentat cu masina-capcana produs sambata pe o strada foarte circulata din capitala Somaliei, Mogadiscio. Atacul a avut loc in acelasi loc in care un camion a explodat in 2017, omorand 512 oameni si ranind peste 200. O suta de…

