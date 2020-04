SUA - Cel puţin două persoane au murit în urma unei serii de tornade produse în sudul ţării Cel putin doua persoane si-au pierdut viata dupa ce o serie de tornade a lovit miercuri seara statul american Oklahoma, informeaza DPA.



In orasul Madill, situat in sudul statului Oklahoma, o tornada a surprins un grup de muncitori care se indreptau spre masini dupa terminarea programului de lucru, potrivit postului american de televiziune ABC News.



S-au inregistrat cel putin doua decese si un numar neprecizat de persoane au fost ranite.



In statul invecinat Texas, o tornada puternica a facut ravagii in comitatul Polk, in partea estica a statului, a spus guvernatorul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

