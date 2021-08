Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 10 persoane au murit in urma inundațiilor care s-au produs sambata in statul american Tennessee. Alte 40 de persoane sunt disparute și zeci de case și drumuri au fost distruse. Cel puțin 10...

- Bilantul confirmat in Belgia in urma inundatiilor si a fenomenelor meteorologice extreme care au afectat tara saptamana trecuta a crescut la 31 de morti, a anuntat duminica centrul national pentru situatii de urgenta, relateaza DPA. Un numar de 163 de persoane erau in continuare date disparute duminica,…

- Mai multe persoane au murit si altele sunt date disparute in Germania in urma unei grave alunecari de teren, produsa dupa intemperii violente care au maturat vineri dimineata case dintr-o localitate situata nu departe de Koln, au anuntat autoritatile locale, potrivit AFP. In Erftstadt-Blessem,…

- Cel puțin 21 persoane au murit și zeci au fost date disparute joi, dupa ploile puternice din vestul Germaniei din cauza carora s-au revarsat mai multe rauri, iar casele și pivnițele au fost inundate.

- Peste 50 de persoane sunt date disparute in urma ploilor abundente și a inundațiilor. Un bilanț care ar putea crește, potrivit autoritaților. Bilanțul fenomenelor extreme care au lovit vestul Germaniei continua sa se agraveze. Autoritațile au anunțat joi, 15 iulie, ca cel puțin 19 persoane și-au pierdut…

- Cel puțin 11 persoane au murit și zeci au fost date disparute joi, dupa ploile puternice din vestul Germaniei din cauza carora s-au revarsat mai multe rauri, iar casele și pivnițele au fost inundate.

- Cel putin 14 persoane au murit si doua sunt disparute in Kargazstan si Uzbekistan in urma unor alunecari de teren cauzate de ploi torentiale, au informat marti autoritatile din aceste doua tari din Asia Centrala, potrivit AFP. In imaginile difuzate pe retelele de socializare si in mass-media…

- Cel putin trei persoane au murit in Nepal dupa ce inundatiile provocate de muson si alunecarile de teren au afectat mai multe regiuni ale tarii marti seara, au informat oficiali locali, potrivit DPA. Purtatorul de cuvant al politiei nepaleze, Basanta Bahadur Kunwar, a declarat ca echipele…