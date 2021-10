Un studiu publicat joi, 7 octombrie in revista Pediatrics și realizat de oamenii de știința de la Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor trage un semnal de alarma in fața consecințelor devastatoare ale pandemiei Covid-19 asupra copiilor. In Statele Unite, 140.000 de copii au pierdut un parinte sau bunic care a avut custodia lor din cauza pendemiei. […] The post SUA. Cel puțin 140.000 de copii și-au pierdut un parinte din cauza Covid-19 first appeared on Ziarul National .