SUA: Cel puţin 13 răniţi într-un atac armat în Texas Cel puțin 13 persoane au fost ranite în Austin, Texas, sâmbata dimineața, a spus poliția, care a adaugat ca presupusul atacator este înca în libertate, relateaza Reuters.

Doua dintre persoanele ranite s-ar afla într-o stare critica, a declarat șeful interimar al departamentului de poliție din Austin, Joseph Chacon.

&"Nu pot spune ca nu mai exista niciun pericol public în acest moment, deoarece suspectul nu se afla în arest", a spus Chacon.

Incidentul a avut loc în jurul orei 01:30 și nu au fost raportate decese la momentul conferinței… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

