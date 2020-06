Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Minneapolis a stabilit la 1 milion de dolari cautiunea in cazul fostului ofiter de politie care l-a tintuit la pamant pe George Floyd timp de aproape noua minute, inainte de decesul acestuia, conform documentelor tribunalului citate luni de agentiile internationale de presa. Derek Chauvin…

- Cei patru polițiști acuzați de moartea lui George Floyd au refuzat sa achite cauțiunea stabilita de judecatorul din Minneapolis, un milion de dolari, astfel ca urmeaza sa fie condamnați la ani grei de inchisoare, potrivit CNN.J. Alexander Kueng, Thomas Lane și Tou Thao au aparut in instanța la o zi…

- Pilotul britanic de Formula 1 Lewis Hamilton a denuntat tacerea "celor mai mari staruri" ale Formulei 1, "dominata de albi", dupa moartea lui George Floyd in Statele Unite, care a declansat ample manifestatii care au degenerat in conflicte, relateaza AFP. "Unii dintre voi figureaza printre cele mai…