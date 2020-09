Stiri pe aceeasi tema

- Kellyanne Conway, a anunțat ca iși va parasi postul la sfarșitul lunii august, in timp ce soțul ei, George Conway, a declarat ca se retrage din The Lincoln Project, amandoi invocand nevoia de a se concentra asupra familiei lor, scrie Agerpres.Plecarea lui Kellyanne Conway intr-un moment crucial pentru…

- Donald Trump nu poate bloca citatia procurorului democrat Cyrus Vance de a prezenta declaratiile sale fiscale din ultimii opt ani, a decis joi un judecator federal american. Este un nou esec al presedintelui american de a tine secreta situatia finantelor sale, motiv pentru care a inaintat un recurs…

- Presedintele american Donald Trump a cerut pedeapsa cu moartea pentru autorul atentatului de la maratonul din Boston, dupa ce o instanta de apel a schimbat sentinta initiala si a retrimis cazul spre judecare.„Rareori cineva a meritat pedeapsa cu moartea mai mult decat autorul atentatului din…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a cerut, duminica, pedeapsa cu moartea pentru autorul atentatului de la maratonul din Boston, dupa ce o instanța de apel a schimbat sentința inițiala și a trimis cazul spre rejudecare, informeaza Mediafax."Rareori cineva a meritat pedeapsa cu moartea…

- Curtea Suprema de Justitie din SUA a emis, joi, decizii mixte in cazul documentelor fiscale ale presedintelui Donald Trump, oferindu-le acces la unele informatii procurorilor, dar oprind transferul datelor la Congres si publicarea, relateaza cotidianul The New York Times si agentia Associated Press,…

- O curte federala de apel a decis vineri ca presedintele Donald Trump a gresit când a redirectionat 2.5 miliarde de dolari din bugetul Pentagonului pentru a construi o parte din zidul pe care doreste sa îl ridice la granita dintre SUA si Mexic, transmite Reuters, citata de Agerpres. Potrivit…

- Curtea Suprema a SUA a validat joi programul de protectie a tinerilor imigranti ilegali ''Dreamers'', o infrangere pentru presedintele Donald Trump, care dorea incetarea acestui program si care a calificat decizia instantei supreme ca fiind inca una din seria de verdicte ''oribile''…