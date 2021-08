Casa Alba a respins vineri orice posibilitate de recunoastere, in perioada imediat urmatoare, a regimului taliban de la Kabul de catre Statele Unite sau de catre aliatii sai, transmite AFP. "Vreau sa fiu foarte clar: nu exista nicio graba cu privire la orice forma de recunoastere din partea Statelor Unite sau a partenerilor internationali cu care am vorbit", a declarat purtatorul de cuvant al Casei Albe, Jen Psaki, in cadrul unei conferinte de presa. Statele Unite sunt in contact regulat cu talibanii, in contextul in care administratia de la Washington continua pana la data limita de 31 august…