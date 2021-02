Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte al SUA, Joseph Biden, intentioneaza sa vorbeasca in curand cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, anunta Casa Alba, potrivit agentiei Reuters preluat de mediafax. Joseph Biden a discutat deja cu o serie de lideri straini, iar faptul ca nu a avut inca nicio conversatie…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi ca a discutat ''doua ore'' la telefon, in ajun, cu omologul sau chinez Xi Jinping, acesta fiind primul schimb de opinii intre cei doi lideri dupa instalarea noului titular de la Casa Alba, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. ''Am petrecut doua…

- Presedintele american Joe Biden a promis luni ca va inlocui parcul auto de circa 650.000 de vehicule al guvernului cu modele electrice, in contextul in care noua administratie vrea sa se concentreze pe promovarea energiilor curate, relateaza Reuters. "Guvernul federal detine un parc enorm…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a facut miercuri apel la noul presedinte american Joe Biden "sa consolideze alianta" dintre Israel si SUA pentru a infrunta "provocari comune" precum "amenintarea" reprezentata de Iran, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Citește și: Ilie Nastase…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a acordat o noua serie de gratieri cu cateva ore inainte de plecarea sa din functie, intre beneficiari numarandu-se si fostul sau strateg politic Steve Bannon, relateaza dpa, AFP si Reuters. Casa Alba a anuntat gratierea lui Bannon si a altor 72 de persoane…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat joi asaltul asupra Capitoliului de catre manifestanti pro-Trump drept un ''act scandalos care trebuie sa fie condamnat cu vehementa'', relateaza Reuters. Netanyahu a spus ca nu are ''niciun dubiu'' ca ''democratia…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a afirmat miercuri in fata sustinatorilor sai entuziasti ca nu-si va recunoaste "niciodata" infrangerea in scrutinul de la 3 noiembrie in fata democratului Joe Biden, afirmand din nou, fara sa prezinte vreo dovada, ca alegerile au fost insotite de fraude…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avut marti o "convorbire calduroasa" cu presedintele ales al SUA, Joe Biden, a anuntat biroul lui Netanyahu, recunoscand astfel clar, desi cu intarziere, infrangerea in alegeri a lui Donald Trump, aliatul liderului israelian, a consemnat Reuters. "Cei doi…