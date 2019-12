Casa Alba a confirmat vineri ca nu intentioneaza sa participe la lucrarile Camerei Reprezentantilor in vederea punerii sub acuzare a presedintelui Donald Trump, considerand ca procesul este un "simulacru", relateaza AFP. "Dupa cum stiti, ancheta voastra privind punerea sub acuzare este absolut fara fundament", a scris avocatul presedintiei SUA, Pat Cipollone, intr-un e-mail adresat presedintelui Comisiei juridice a Camerei, democratul Jerry Nadler. Casa Alba, care a refuzat pana in prezent in ancheta democratilor, avea termen pana vineri seara sa spuna daca va asista, prin intermediul unui avocat,…