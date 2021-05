Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, si-a inceput informarea zilnica de marți cu o declaratie despre situatia tensionata din Orientul Mijlociu, mentionand ca presedintele Joe Biden tocmai a primit o actualizare de la echipa sa de securitate nationala, principalul sau obiectiv fiind dezescaladarea.Psaki…

- Casa Alba a declarat marti ca Israelul are dreptul legitim de a se apara de atacurile cu rachete din partea Hamas, afirmand in acelasi timp ca Ierusalimul "trebuie sa fie un loc al coexistentei", informeaza Reuters. Violentele au izbucnit vinerea trecuta la Moscheea Al-Aqsa din Ierusalim,…

- Sanctiunile impuse Iranului vor putea fi ridicate numai daca tara va respecta acordul nuclear din 2015, convenit cu puterile occidentale, a anuntat vineri Casa Alba, transmite Reuters. Secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat vineri ca au avut loc progrese in discutiile dintre…

- Statele Unite va imparți 60 de milioane de doze de vaccin impotriva Covid-19 pe care le primește de la compania AstraZeneca catre statele care au nevoie, imediat ce acestea vor fi disponibile, se arata intr-un comunicat emis luni de Casa Alba, citat de agenția Reuters . Purtatoarea de cuvant a Casei…

- Activisti palestinieni au lansat zeci de proiectile catre Israel sambata, iar armata israeliana a anuntat ca a efectuat, ca represalii, atacuri aeriene, dupa ce noi violente au avut loc in noaptea de vineri spre sambata in Ierusalimu de Est si in apropierea Orasului vechi. in toiul Ramadanului, relateaza…

- Secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat marti ca Ucraina aspira de mult timp sa adere la NATO si sa administratia Biden a discutat despre acest lucru cu partea ucraineana, transmite Reuters preluat de agerpres. ”Suntem sustinatori puternici, suntem alaturi de ei...dat aceasta…

- SUA isi rezerva dreptul de a-l sanctiona pe printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman in viitor, daca este necesar, a declarat luni purtatoarea de de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza Reuters. ''Desigur, ne rezervam dreptul de a intreprinde orice actiune la un moment dat si intr-un…

