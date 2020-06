Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a intentionat sa desfasoare in aceasta saptamana circa 10.000 de militari activi pentru a inabusi protestele din capitala Washington D.C. si in alte parti din Statele Unite ale Americii, a declarat sambata o inalta oficialitate din domeniul apararii pentru postul american CBS, citat duminica…

- Protestele anti-rasism au continuat marti in Statele Unite, unde abordarea martiala a presedintelui Donald Trump, hotarat sa restabileasca ordinea apeland la armata daca va fi necesar, face noi valuri. Pentagonul a deplasat aproximativ 1.600 de soldati ai armatei americane in regiunea Washington, D.C.

- Pentagonul a anunțat marți ca a deplasat mai multe unitați de militari activi in apropiere de Washington DC, in contextul escaladarii protestelor declanșate dupa moartea lui George Floyd, un barbat de culoare, in custodia poliției, scrie publicația americana The Hill.Departamentul Apararii a anunțat…

- Presedintele Donald Trump a anuntat luni dupa-amiaza ca disloca personal militar impreuna cu alte active federale pentru a opri revoltele violente din Washington. „In timp ce vorbim, trimit mii de soldati puternic inarmati, personal militar si ofiteri de mentinere a ordinii pentru a opri revolta, jefuirea,…

- De asemenea, forțele de securitate au intervenit luni seara și au aruncat gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc in protestarii pașnici din zona Casei Albe pentru a degaja perimetrul și a-i permite președintelui sa mearga pe jos la Biserica ST John. Citește și:Intorsatura in cazul mortii lui…

- Compania romaneasca Modex cu birouri in Londra, Silicon Valley și Gibraltar pregatește deschiderea celui de-al doilea birou din Statele Unite ale Americii, in Washington, și lansarea a doua seturi de soluții integrate cu blockchain, atat pentru bancile...

- Jurnalistii care l-au asteptat la Washington, inainte de plecarea spre fabrica unde se incepuse productia mastilor, l-au intrebat pe liderul de la Casa Alba daca va purta masca de protectie. Raspunsul a fost pozitiv, dar practica l-a contrazis pe presedintele americanilor, care nu a purtat ulterior…

- Statele Unite ale Americii a devenit prima țara din lume care a inregistrat peste 2.000 de decese intr-o singura zi din cauza noului coronavirus.Conform datelor prezentate de autoritați, vineri, 10 aprilie, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii au murit 2108 persoane din cauza COVID-19, a informat…