Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul suedez si-a indemnat joi cetatenii sa isi mute protestele in spatiul online dupa ce mii de persoane au sfidat restrictiile legate de coronavirus in capitala demonstrand impotriva rasismului si violentei politiei americane, relateaza Reuters. Demonstrantii, purtand pancarte cu mesaje precum…

- Guvernul suedez si-a indemnat, joi, cetatenii sa isi mute protestele in spatiul online, dupa ce mii de persoane au sfidat restrictiile legate de coronavirus și au demonstrat impotriva rasismului si a violentei politiei americane, relateaza Reuters, conform Agerpres.Demonstrantii, purtand pancarte cu…

- Papa Francisc a declarat miercuri ca orice forma de rasism este ‘intolerabila’, referindu-se la moartea recenta in custodia politiei din Statele Unite a unui barbat afro-american, George Floyd, in orasul Minneapolis, insa a condamnat in acelasi timp si actele de violenta care s-au produs apoi in mai…

- La o saptamana dupa ce George Floyd a fost omorat dupa intervenția brutala a unui polițist, mii de americani au protestat violent, in New York, Los Angeles, Minneapolis, Washington și alte orașe, iar totul a degenerat. Zeci de oameni au fost arestați, magazinele au fost distruse, iar Donald Trump a…

- Fostul boxer Floyd Mayweather s-a oferit sa platesca cheltuielile pentru înmormântarea lui George Floyd, barbatul afro-american de 46 de ani a carui ucidere de catre un politist a determinat ample manifestatii de protest în SUA, informeaza Reuters.Compania de promovare a fostului…

- Google amana lansarea Android 11, pe fondul protestelor din SUAGoogle a declarat, sambata, ca a amanat prezentarea sistemului de operare Android 11, planificata saptamana viitoare, pe fondul protestelor și tulburarilor din Statele Unite, anunța Reuters, potrivit MEDIAFAX.

- Protestele violente au avut loc in timpul noptii in cartierul Brooklyn din New York, in Statele Unite, declansate de uciderea de catre politisti pe 25 mai, in Minneapolis, a afro-americanului George Floyd. Potrivit relatarilor CNN, protestatarii au aruncat cu coctailuri Molotov inspre doua masini, una…