Stiri pe aceeasi tema

- Cursa electorala extrem de stransa in statul american Georgia, unde se decide in aceste ore cine va controla Senatul Statelor Unite. Miza sunt doua fotolii de senator, disputate de republicani și democrați. La instalarea sa la Casa Alba, la 20 ianuarie, Joe Biden va putea, astfel, sa conteze pe un Congres…

- Candidatul democrat Raphael Warnock (51 de ani) si-a revendicat in noaptea de marti spre miercuri victoria in alegerile parțiale pentru Senat care au loc in statul Georgia. Contracandidata sa, senatoarea republicana Kelly Loeffler (50 de ani), aflate la sfarsit de mandat, nu si-a recunoscut insa infrangerea,…

- Candidatul democrat Raphael Warnock (51 de ani) si-a revendicat in noaptea de marti spre miercuri victoria in alegerile senatoriale cruciale din Georgia, in fata senatoarei republicane aflate la sfarsit de mandat Kelly Loeffler (50 de ani), care nu si-a recunoscut infrangerea, informeaza miercuri…

- Renumararea buletinelor de vot in statul Georgia a confirmat victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii, informeaza BBC.In acest stat, democratul a obținut 12.284 de voturi in plus fața de Donald Trump.Presedintele ales al SUA a denuntat "iresponsabilitatea incredibila"…

- Candidatul democrat Joe Biden va caștiga alegerile din Statele Unite și va devenit al 46-lea președinte al țarii, conform predicțiilor CNN. Joe Biden a ajuns la 273 de voturi dupa ce a obținut victoria in statul Pennsylvania, conform CNN. Joe Biden a caștigat statul Pennsylvania cu o diferența de aproximativ…

- Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, continua sa isi consolideze, sambata, avansul fata de republicanul Donald Trump si este aproape de victorie in alegerile pentru fotoliul de la Casa Alba, anunta CNN.Biden are acum 49,4 la suta din suta din voturi in statul Georgia, in timp…

- Candidatul democrat in algerile prezidențiale din Statele Unite, Joe Biden, l-a depașit pe Donald Trump in statul-cheie Georgia, fiind foarte aproape de victoria in cursa pentru Casa Alba. Numaratoarea voturilor nu s-a incheiat inca, iar Donald Trump trebuie sa obțina victoria in statul Georgia pentru…

- Suspansul alegerilor care a facut o lume intreaga sa-și indrepte atenția asupra SUA continua și vineri, deși Joe Biden se apropie in statele cheie de magicul 270 de voturi in colegiile electorale, cifra care ii va asigura președinția. Intre timp, Donald Trump a susținut prima sa conferința de presa…