Camera Reprezentantilor a Statelor Unite a votat sambata un proiect de lege care prevede un ajutor de 25 de miliarde de dolari pentru serviciul de posta american (USPS) si oprirea unor controversate reforme operationale care, potrivit democratilor, ameninta votul prin corespondenta pentru alegerile prezidentiale din noiembrie, noteaza AFP.



Textul, adoptat cu 257 de voturi pentru, in majoritate din partea democratilor (si 150 impotriva), are putine sanse sa treaca de Senat, aflat sub controlul republicanilor. Potrivit liderului acestora, Mitch McConnell, este vorba despre o "lovitura…