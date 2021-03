Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Camerei Reprezentantilor a SUA au anulat toate voturile prevazute pentru joi si i-au sfatuit pe congresmeni sa nu se prezinte la sesiune in contextul avertismentelor privind posibile atacuri armate, relateaza CNN . Anunțul a venit dupa ce miercuri politia Capitoliului a declarat ca are informatii…

- Liderii Camerei Reprezentantilor a SUA au anulat toate voturile prevazute pentru joi si i-au sfatuit pe congresmeni sa nu se prezinte la sesiune, dupa ce miercuri politia Capitoliului a declarat ca are informatii despre o ''posibila intentie a unei militii'' de a ataca aceasta institutie,…

- Camera Reprezentantilor din Congresul Statelor Unite a anulat sesiunea programata pentru joi, dupa ce politia Capitoliului a avertizat miercuri ca este posibil sa aiba loc un atac al unei grupari extremiste in cladirea Congresului similar cu incidentul petrecut pe 6 ianuarie, cand un grup de sustinatori…

- Senatul SUA a votat sambata in favoarea convocarii martorilor in al doilea proces de impeachment lansat impotriva fostului presedinte american Donald Trump, transmit Reuters si dpa. Acest proces de impeachment a intrat sambata in a cincea zi. Camera Reprezentantilor a Congresului…

- Seful majoritatii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, l-a acuzat marti pe presedintele aflat la final de mandat Donald Trump ca a provocat prin minciunile sale asaltul din 6 ianuarie asupra Capitoliului din Washington, relateaza Reuters. "Multimea a fost alimentata cu minciuni.…

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane. Anunțul a venit la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor,…

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane, la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor, transmite…

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane, la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor, transmite…