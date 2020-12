Camera Reprezentantilor a Congresului american a respins luni, cu o larga majoritate, vetoul dat de presedintele in exercitiu Donald Trump la legea bugetului de aparare, deschizand calea pentru un vot final similar in Senat, ce ar marca o premiera in mandatul celui de-al 45-lea presedinte ale Statelor Unite, relateaza AFP. Mai mult de doua treimi dintre membrii Camerei prezenti in sala au votat in favoarea bugetului - 212 democrati, dar si 109 republicani -, 'in pofida obiectiilor presedintelui', asigurand majoritatea calificata necesara pentru a depasi vetoul acestuia, ceea ce echivaleaza…