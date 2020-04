Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca pandemia COVID-19 demonstreaza necesitatea reformarii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si a avertizat ca este posibil ca SUA sa nu mai reia vreodata finantarea OMS si chiar sa lucreze la crearea unei alternative la organismul ONU, transmite…

- Premierul australian Scott Morrison a discutat la telefon - despre lansarea unei anchete internationale cu privire la pandemia noului coronavirus - cu presedintii francez Emmanuel Macron si american Donald Trump si cu cancelarul german Angela merkel, relateaza Reuters potrivit news.ro.Ofensiva…

- Republicani din Congresul Statelor Unite au lansat un apel joi presedintelui Donald Trump sa conditioneze atribuirea de noi fonduri Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) de demisia directorului acesteia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pe care il acuza ca a "esuat" sa raspunda la criza coronavirusului,…

- WASHINGTON. Donald Trump a anuntat marti ca suspenda finantarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Presedintele a spus ca, in timp ce SUA au impus restrictii de calatorie asupra Chinei in primele etape ale focarului, OMS s-a opus.

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca are in vedere suspendarea finantarii catre Organizatia Mondiala a Sanatatii. Liderul de la Casa Alba considera ca OMS nu a prevenit suficient de bine comunitatea globala in legatura cu coronavirusul."Puteau face ceva cu luni bune inainte. Ei ar fi trebuit…

- O persoana din cadrul Departamentului pentru Sanatate Publica din SUA cere protectie federala, dupa ce a dezvaluit ca lucratorii care au primit americanii evacuati din Wuhan nu au primit echipamente de protectie impotriva coronavirusului.„Congresul si Consilierul Special al Statelor Unite trebuie sa…