- Președintele american Joe Biden a semnat documentul prin care se acorda un ajutor de 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina in timpul vizitei de la Seul. Jumatate din ajutor este pentru armata ucraineana.

- Senatul Statelor Unite a aprobat joi un ajutor in valoare de aproape 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina, transmite Reuters. Legea respectiva, care trecuse in 10 mai de Camera Reprezentantilor din Congres, i-a fost trimisa presedintelui Joe Biden pentru promulgare. Au votat in favoarea celui mai…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a laudat Camera Reprezentantilor a SUA pentru aprobarea unui pachet de asistenta de 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina, afirmand ca ajutorul va contribui rapid la apararea Ucrainei. Pachetul mai trebuie sa fie aprobat de Senatul SUA inainte de a fi semnat…

- Camera Reprezentanților a aprobat marți, un nou pachet de ajutor pentru Ucraina in valoare de 40 de miliarde de dolari, in timp ce legislatorii au intarit cererea inițiala a președintelui Joe Biden, semnaland un angajament bipartizan sporit pentru a contracara invazia sangeroasa a președintelui rus…

- ”Ucraina are nevoie de tot ajutorul pe care il poate primi si, in acelasi timp, avem nevoie de toate activele pe care le putem pune impreuna pentru a oferi Ucrainei ajutorul de care are nevoie”, a spus Schumer la o conferinta de presa la New York. Presedintele Joe Biden a cerut joi Congresului sa aprobe…

- Camera Reprezentanților a Congresului SUA a aprobat proiectul de lege Lend-Lease pentru Ucraina pina la sfirșitul acțiunilor militare. Anterior, pe 6 aprilie, proiectul de lege a fost aprobat de camera superioara a Congresului — Senatul. Acum acesta urmeaza sa fie semnat de președintele american Joe…

- O lichidare a acestor averi ”cleprocratice” ar permite transferarea sumelor obtinute Kievului, ”in vederea compensarii prejudiciului (cauzat Ucrainei) prin agresiunea rusa”, anunta intr-un comunicat Executivul american. Aceasta propunere marcheaza o inasprire a pozitiei Occidentului impotriva Moscovei…