- Presedintele Joe Biden a salutat sambata adoptarea de catre Senat a planului sau de relansare a economiei, spunand ca SUA „au disperata nevoie” de el pentru a iesi din criza produsa de pandemia COVID, scrie AFP. Dupa ore de dezbateri, negocieri frenetice si o sesiune de vot maraton asupra a numeroase…

- Dupa ore de dezbateri, negocieri frenetice si o sesiune de vot maraton asupra a numeroase amendamente, Senatul SUA a aprobat in cele din urma sambata planul de 1.900 de miliarde de dolari dorit de presedintele Joe Biden pentru a relansa cea mai mare economie a lumii, afectata de pandemia de coronavirus,…

- Camera Reprezentantilor a adoptat sambata vastul plan de relansare economica - in valoare de 1.900 de miliarde de dolari - al lui Joe Biden, doar cu votul democratilor, un prim pas crucial inaintea examinarii textului in Senat, unde cresterea salariului minim ureaza sa fie abandonata, relateaza AFP.

- Camera Reprezentantilor din SUA a adoptat sambata dimineata devreme, cu o mica majoritate de voturi, planul in valoare de 1900 miliarde de dolari al administratiei presedintelui democrat Joe Biden pentru redresarea post-COVID, informeaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Proiectul de lege a fost…

- Jeff Bezos a anunțat ca va renunța anul acesta la postul de director general executiv al Amazon-ului și va deveni președinte executiv al administrației. Locul sau va fi ocupat de Andy Jassy, șeful diviziei Cloud. Bezos a infiintat Amazon in 1994 si de atunci a transformat libraria online intr-un mega…

- In acest an, Ucraina se asteapta sa primeasca de la Fondul Monetar International (FMI) trei transe in valoare totala de 2,2 miliarde de dolari, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Ucrainei, Kyrylo Shevchenko, intr-un interviu pentru Reuters. Declaratiile guvernatorului NBU dezvaluie,…

- ”Putem in sfarsit sa anuntam lucrul pe care tara noastra are nevoie sa-l auda de mult timp. Ajutoare (economice) suplimentare sunt pe drum”, a anuntat duminica presedintele republican al Senatului Mitch McConnell in Camera superioara a Congresului, confirmand astfel ca planul de urgenta va atinge ”aproape…

- Congresul SUA a adoptat definitiv vineri un buget de 740,5 miliarde de dolari pentru apararea tarii in 2021, sfidand amenintarea unui veto al lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Legea bugetului apararii, care a fost deja aprobata marti de Camera Reprezentantilor cu o majoritate…