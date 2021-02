Stiri pe aceeasi tema

- BUCURESTI, 20 ian – Sputnik. In discursul sau de ramas bun de la baza Joint Base Andrews, Donald Trump și-a exprimat speranța ca noua administrație Biden-Harris nu va majora impozitele. In timpul campaniei sale electorale, presedintele american i-a avertizat in mod repetat pe alegatorii americani…

- Dupa o zi de haos care a zguduit America, presedintele in exercitiu Donald Trump, acuzat de presedintele ales Joe Biden ca a subminat democratia, a lansat joi un apel - rar - la "reconciliere", condamnand un "atac odios" asupra Capitoliului, informeaza AFP.Intr-o inregistrare video ce marcheaza o schimbare…

- Compania Twitter a anunțat vineri ca a suspendat permanent contul președintelui american Donald Trump din cauza riscurilor unor noi instigari la violența in urma asaltarii, miercuri, a cladirii Capitoliului de catre sute de susținatori ai sai, transmite Reuters, citat de Rador .„Dupa o atenta analiza…

- Donald Trump a afirmat miercuri, cu puțin timp inainte ca Congresul sa se intruneasca pentru a certifica victoria lui Joe Biden, ca nu-și va recunoaște niciodata infrangerea la alegerile prezidențiale care au avut loc la inceputul lunii noiembrie. De asemenea, oficialul a declarat din nou ca alegerile…

- Trump si-a surprins atat colegii republicanii, cat si democrati dupa ce a anuntat ca nu este satisfacut de proiectul de lege cu privire la mult asteptatele ajutoare, in valoare de 892 de miliarde de dolari (730 de miliarde de euro), inclusiv o alocatie de somaj speciala, care a expirat la 26 decembrie,…

- Presedintele ales american Joe Biden a fost testat negativ cu covid-19, dupa ce Cedric Richmond, un membru democrat al Congresului favorit la un post la Casa Alba, s-a infectat cu noul coronavirus, a anuntat o purtatoare de cuvant a fostului vicepresedinte, relateaza Reuters, potrivit News.ro…

- Președintele american Donald Trump a refuzat joi sa spuna daca are încredere în ministrul sau de justiție Bill Barr, care a spus ca nu a gasit suficiente fraude pentru a invalida victoria prezidențiala a lui Joe Biden, potrivit AFP.„Nu a facut înca nimic”, a spus…