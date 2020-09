Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se anunța caniculara la finalul acestei saptamani in județul Alba. Temperaturile vor crește de la 27 de grade Celsius, vineri pana la 33-34 de grade Celsius, duminica, in zonele mai joase. Meteorologii nu au prognozat precipitații pentru aceasta perioada, ci mult soare. La munte, temperaturile…

- Daca valoarea inregistrata de Serviciului National de Meteorologie (NWS) este corecta, aceasta se numara totodata printre primele trei cele mai ridicate temperaturi consemnate vreodata in Death Valley - o vale din estul Californiei, situata in nordul desertului Mojave - si este de asemenea cea mai…

- Codul galben de canicula este valabil pana in data de 9 august. In aceasta perioada se asteapta temperaturi de pana la 36 de grade Celsius. Astazi, in tara cerul va fi variabil. La Briceni și Soroca vor fi 30 de grade. Cu un grad mai mult se asteapta la Balti si Orhei.

- Potrivit meteorologii, sambata, 25 iulie, vremea va fi in general instabila, indeosebi in jumatatea de Nord-Vest a țarii unde vor fi innorari temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, izolat cu aspect de…

- Temperaturile din termometre au urcat pana la 37 de grade in ultimele zile, iar veștile de la meteorologi nu sunt deloc bune, intrucat și saptamana viitoare sunt așteptate fenomene extreme.

- Prognoza meteo pentru luna IULIE 2020. Urmeaza o luna caniculara pentru Romania. Un val de aer cald dinspre Africa va patrunde in țara și va da peste cap termometrele. Vezi prognoza meteo pentru toata luna IULIE 2020

- Temperaturile vor fi in scadere, la finalul acestei saptamani, in județul Alba. Vremea se racorește, de vineri și sunt anunțate ploi și furtuni in fiecare zi, pana duminica. Temperaturile maxime vor fi de 24 de grade vineri, respectiv 20 de grade, duminica, in zonele mai joase. La munte, vor fi 12-13…

- Vremea se mai incalzește la finalul acestei saptamani, insa sunt anunțate ploi și furtuni in fiecare zi. Temperaturile maxime vor fi, in zonele mai joase, de 26-27 grade Celsius. La munte, maximele vor urca pana la valori de 16 grade la Oașa și 20 de grade la Arieșeni. Va prezentam condiții meteo in…