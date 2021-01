Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a informat Agentia Internationala a Energiei Atomice cu privire la faptul ca urmeaza sa instaleze in curand ”cascade” suplimentare de centriguge de tip IR-2m - interzise prin Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian - la instalatia subterana de imbogatire a uraniului de la Natanz,…

- ​Consiliul Gardienilor din Iran a aprobat miercuri o lege care obliga guvernul sa puna capat inspecțiilor ONU la siturile sale nucleare și accelereze producția de uraniu îmbogațit dincolo de limita stabilita de acordul nuclear semnat în 2015 daca sancțiunile la adresa Teheranului nu sunt…

- Presedintele ales american Joe Biden declara intr-un interviu acordat cotidianului The New York Times (NYT) ca vrea sa angajeze rapid noi negocieri cu Iranul, ”in consultare” cu aliatii Washingtonului, insa numai dupa revenirea Statelor Unite in Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian,…

- ​Iranul a anuntat ca exista ''indicii serioase privind responsabilitatea Israelului'' în asasinarea unui important om de stiinta iranian în domeniul nuclear si îsi rezerva dreptul de a se apara, se arata într-o scrisoare trimisa vineri secretarului general al…

- Germania considera ca exista o sansa de revenire la o abordare transatlantica comuna fata de programul nuclear iranian, dupa investirea noii administratii a presedintelui ales Joe Biden, a declarat luni un oficial german citat de Reuters. In mai 2018, presedintele SUA, Donald Trump a retras…

- Arabia Saudita doreste sa participe la eventualele negocieri dintre viitoarea administratie a Statelor Unite si Iran referitoare la acordul nuclear, a declarat ministrul saudit de Externe, Faisal bin Farhan Al-Saud, transmite CNBC, informeaza News.ro Ministrul saudit de Externe a aratat ca…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminica, intr-un aparent mesaj adresat presedintelui ales al Statelor Unite Joe Biden, ca nu ar trebui sa se revina la acordul nuclear cu Iranul abandonat de presedintele Donald Trump, transmite Reuters potrivit news.ro. Biden, care isi va…

- Ministrul de externe german Heiko Maas s-a declarat convins luni ca în mandatul presedintelui ales al SUA Joe Biden dialogul dintre Washington si Berlin va fi mai facil, el dând ca exemplu chestiunea controversata a bugetului alocat apararii de statele membre ale NATO, transmit Reuters și…