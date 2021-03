Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi caini ciobanesc german ai președintelui american Joe Biden, Champ și Major, au fost trimiși inapoi in Delaware de la Casa Alba, in urma unui incident in care unul dintre patrupezi l-ar fi mușcat pe un agent de securitate, relateaza CNN.

- Presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, a deplans marti intarzierile in distributia vaccinurilor impotriva COVID-19 in SUA, subliniind ca saptamanile care urmeaza vor fi "foarte dificile" pe plan sanitar, noteaza AFP. "Planul administratiei Trump pentru distributia vaccinurilor…

- Noul președinte al Statelor Unite, democratul Joe Biden, se confrunta deja cu un scandal. Fiul sau, Hunter Biden, a anunțat ca este anchetat in statul Delaware cu privire la situația sa financiara. Acest...

- Presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, a prezentat marti componenta echipei sale pe probleme de sanatate, in cadrul unor declaratii de presa facute din Wilmington, statul american Delaware. In cadrul declaratiilor, Joe Biden a subliniat cele trei obiective ale primelor 100 de zile in functiune…