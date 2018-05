Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american George H.W. Bush, in varsta de 93 de ani, a fost internat duminica intr-un spital din Maine, acuzand presiune arteriala scazuta si oboseala, a scris pe Twitter un purtator de cuvant al familiei, citate de Reuters.

- Influenta revista americana Consumer Reports nu va recomanda automobilul Tesla Model 3 din cauza numeroaselor defecte, afirmand luni ca masina franeaza mai lent decat o camioneta, anunt care a temperat cresterea actiunilor companiei condusa de miliardarul Elon Musk, relateaza Reuters. Mesajele postate…

- Politicienii secesionisti din Catalonia il sustin din nou pe Carles Puigdemont ca sef al guvernului provincial, in ciuda avertismentelor Madridului, informeaza Reuters. Puigdemont se afla la Berlin, in asteptarea unei decizii a justitiei germane privind extradarea sa in Spania, iar sambata…

- Kate, sotia printului William, a fost internata luni la maternitate pentru a da nastere celui de al treilea copil al cuplului, a anuntat Palatul Kensington intr-o postare pe Twitter, relateaza Press Association si Reuters. Ducesa de Cambridge, cum este cunoscuta oficial Kate, a fost transportata in…

- Criza nucleara din Coreea de Nord este "departe de a fi incheiata", a declarat duminica presedintele american Donald Trump, salutand anuntul facut de Phenian privind suspendarea testelor nucleare si balistice, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Criza nord-coreeana este departe de a fi…

- Printul Philip, sotul in varsta de 96 de ani al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, se recupereaza in mod satisfacator in spital dupa operatia de inlocuire de sold, a anuntat miercuri Palatul Buckingham, potrivit Reuters. Philip, duce de Edinburgh, a fost internat marti la King Edward…

- ''Sterge pagina de Facebook a SpaceX daca ai curaj!'', i-a scris pe Twitter un internaut directorului Tesla, Elon Musk. ''Nu am stiut ca avem una. Se aranjeaza!'', a raspuns miliardarul. Paginile de Facebook ale SpaceX si Tesla, care aveau milioane de urmaritori, nu mai sunt accesibile, noteaza Reuters.…

- Liderii statelor din UE-27, reuniti la Bruxelles, au adoptat vineri dimineata liniile directoare ale negocierilor referitoare la viitoarea relatie dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din blocul comunitar, a anuntat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, informeaza…