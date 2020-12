Stiri pe aceeasi tema

- Peste doua treimi dintre congresmenii prezenti in Camera Reprezentantilor au votat luni seara (ora locala) in favoarea acestui buget in valoare de 740 de miliarde de dolari, ”in pofida obiectiilor presedintelui” - inclusiv peste 100 de republicani. Donald Trump is facing his first potential veto override…

- Camera Reprezentantilor a Congresului american a respins luni, cu o larga majoritate, vetoul dat de presedintele in exercitiu Donald Trump la legea bugetului de aparare, deschizand calea pentru un vot final similar in Senat, ce ar marca o premiera in mandatul celui de-al 45-lea presedinte ale Statelor…

- Camera Reprezentantilor a Congresului american a respins luni, cu o larga majoritate, vetoul dat de presedintele in exercitiu Donald Trump la legea bugetului de aparare, deschizand calea pentru un vot final similar in Senat, ce ar marca o premiera in mandatul celui de-al 45-lea presedinte ale Statelor…

- Presedintele în exercitiu Donald Trump a respins miercuri un proiect de lege de 740.5 miliarde de dolari, bugetul apararii SUA pe 2021, în pofida adoptarii sale cu o majoritate zdrobitoare în Congres, ceea ce ar trebui sa îi permita acestuia sa anuleze opozitia sefului statului,…

- Congresul SUA a adoptat definitiv vineri un buget de 740,5 miliarde de dolari pentru apararea tarii in 2021, sfidand amenintarea unui veto al lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Legea bugetului apararii, care a fost deja aprobata marti de Camera Reprezentantilor cu o majoritate…

- Congresul SUA a adoptat definitiv vineri un buget de 740,5 miliarde de dolari pentru apararea tarii in 2021, sfidand amenintarea unui veto al lui Donald Trump, relateaza AFP. Legea bugetului apararii, care a fost deja aprobata marti de Camera Reprezentantilor cu o majoritate zdrobitoare, a obtinut 84…

- Camera Reprezentantilor din Congresul SUA a aprobat marti proiectul de lege pentru bugetul apararii cu o majoritate zdrobitoare, ignorand amenintarea unui veto al presedintelui Donald Trump, noteaza AFP preluat de agerpres. Textul urmeaza sa fie votat in Senat, unde ar trebui sa fie, de asemenea,…

- Camera Reprezentantilor din Congresul SUA a aprobat marti proiectul de lege pentru bugetul apararii cu o majoritate zdrobitoare, ignorand amenintarea unui veto al presedintelui Donald Trump, noteaza AFP. Textul urmeaza sa fie votat in Senat, unde ar trebui sa fie, de asemenea, aprobat, inainte de a…