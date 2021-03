Stiri pe aceeasi tema

- Patronii unor companii americane, dorind sa revina la o activitate normala, folosesc metode costisitoare - prime care ajung pana la 500 de dolari, transport rambursat, compensatii in ore platite - pentru a-si incuraja angajatii sa se vaccineze impotriva maladiei COVID-19, informeaza AFP, potrivit…

- Ministrul Sanatații a declarat ca Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care stabileste cum vor fi renumerate cadrele medicale care vor participa la procesul de vaccinare. Medicii de familie vor primi un bonus de 30 de lei/pacient.

- Patronatele din domeniul HoReCa (hoteluri, restaurante, catering) nu isi vor obliga angajatii sa se vaccineze, insa le vor explica faptul ca vaccinarea grabeste revenirea la viata normala, a declarat luni Daniel Mischie, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania…

Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a anunțat ca personalul medical din spitale va primi bonusuri pentru efortul depus in vaccinarea propriu-zisa, dar și in munca de convingere a oamenilor ca sa fie imunizați. El a precizat ca și medicii de familie vor primi astfel de bonusuri.

- Dragoș Damian, director executiv PRIMER – Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania, a explicat la Digi24 de ce crede ca un stimulent ar convinge mai mulți romani sa se vaccineze. „Condiționarea pozitiva este cel mai bun lucru care se poate intampla pentru cineva. Pentru fiecare…

- Medicii care vor fi implicați in campania de vaccinare a populației vor fi recompensați suplimentar cu pana la 100 de lei pe ora, in baza unui proiect de OUG, a dezvaluit ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, vineri seara, la Digi 24. Vlad Voiculescu a precizat ca „e firesc” sa existe acest proiect…

