SUA: Boala COVID-19 potenţial "descalificantă" pentru a servi în armată Armata americana a adaugat temporar COVID-19 pe lista sa a bolilor considerate, in anumite cazuri, "descalificante" pentru a servi in randurile sale, la fel ca astmul sau tuberculoza, a aflat joi AFP din surse de la Pentagon.



O circulara privind conditiile de admitere a noilor recruti a fost actualizata miercuri cu titlu temporar. Documentul prevede ca orice persoana care a fost spitalizata dupa ce a contactat COVID-19 va fi "descalificata medical", a declarat o responsabila de la Pentagon sub acoperirea anonimatului.



Acesta nu inseamna neaparat ca respectiva candidatura…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

