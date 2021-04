Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat luni despre „impactul distructiv” asupra relațiilor turco-americane pe care îl genereaza recunoașterea de catre Washington a genocidului armean, recunoaștere pe care Turcia o considera „nefondata”, potrivit AFP."Președintele…

- Joe Biden a recunoscut sambata genocidul armean, devenind primul presedinte al Statelor Unite care a calificat astfel moartea a 1,5 milioane de armeni masacrati de Imperiul Otoman in 1915, provocand furia Turciei, comenteaza AFP. Omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, a reactionat imediat denuntand…

- Pashinyan a mulțumit președintelui SUA intr-o postare pe Facebook pentru aceasta „masura foarte puternica fața de justiție și adevar istoric” și care ofera „un sprijin neprețuit descendenților victimelor genocidului armean”. Joe Biden a recunoscut genocidul armean sambata, devenind primul președinte…

- „Nimeni nu are de castigat de pe urma faptului ca dezbaterile - care ar trebui tinute de istorici - sunt politizate de terti si devin un instrument de ingerinta in tara noastra”, a subliniat Recep Tayyip Erdogan intr-un mesaj adresat patriarhului armean din Istanbul.Turcia „nu are nicio lectie de primit…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat sâmbata „terțe parți” ca s-au amestecat în afacerile Turciei, dupa ce președintele american Joe Biden a recunoscut genocidul armean, potrivit AFP."Nimeni nu profita de faptul ca dezbaterile - care ar trebui ținute de…

- Presedintele SUA Joe Biden a recunoscut sambata genocidul armean, devenind primul presedinte al Statelor Unite care a calificat astfel moartea a 1,5 milioane de armeni masacrati de Imperiul Otoman in 1915, relateaza AFP. ''Americanii ii onoreaza pe toti armenii care au fist ucisi in genocidul…

- SUA au somat miercuri Turcia sa renunte la sistemul de aparare antiracheta cumparat din Rusia si s-au declarat preocupate de retragerea Ankarei din conventia internationala asupra protectiei femeilor, a anuntat un purtator de cuvant american, citat de AFP. Secretarul de stat Antony Blinken a formulat…

- Secretarul de Stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a reasigurat luni Ankara ca Washingtonul condamna Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) pentru executarea a 13 turci rapiti in nordul Irakului, dupa ce Turcia a afirmat ca o declaratie anterioara a SUA este ”o gluma”, transmite Reuters, potrivit…