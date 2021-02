Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a criticat puternic Rusia pentru reprimarea manifestantilor in sprijinul liderului incarcerat al opozitiei, Aleksei Navalnii, si a afirmat ca administratia Biden evalueaza posibile raspunsuri la actiunile Moscovei, transmite luni Reuters. Intr-un…

- Sustinatorii lui Alexei Navalnii au iesit din nou duminica in strada, in ciuda avertismentelor din partea politiei, scrie Reuters . Protestele neautorizate au inceput in estul extrem al țarii, la temperaturi mult sub 0 grade Celsius, dar au ajuns și in capitala Moscova. Controverse privind vaccinul…

- Cateva mii de manifestanti - 4.000, potrivit Ministerului de Interne rus, cel putin 10.000, potrivit estimarilor Reuters - au sfidat interdictia autoritatilor de a se reuni si s-au strans la Moscova pentru a-si manifesta sprijinul fata de principalul oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii.…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, cea mai importanta voce critica la adresa Kremlinului din tabara opozitiei ruse, retinut duminica la intoarcerea sa in Rusia din Germania, unde timp de cinci luni a primit ingrijiri medicale dupa otravirea sa in vara cu agent neurotoxic noviciok, este detinut in prezent,…

- Fondul de lupta anticoruptie (FBK) al opozantului rus Aleksei Navalnii a publicat marti, la doua zile dupa arestarea sa la revenirea din Germania la Moscova, o ancheta care - potrivit FBK - demonstreaza coruptia lui Vladimir Putin si a anturajului sau pentru a-l inzestra pe presedintele rus cu un "veritabil…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi vaccinat cu Sputnik V impotriva coronavirusului, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de un post de televiziune rus, relateaza Reuters . ”El a afirmat ca va fi vaccinat, a luat aceasta decizie si asteapta pana la finalizarea…

