SUA: Biden va prezenta un plan de relansare de 1.900 de miliarde de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul președinte Joe Biden va dezvalui joi seara un plan pentru a ajuta economia în valoare totala de 1,9 trilioane de dolari, pe care vrea sa îl voteze imediat și care include plați directe de 1.400 de dolari catre familii, au spus doi înalți funcționari, potrivit AFP.Oficialii,…

- Trump si-a surprins atat colegii republicanii, cat si democrati dupa ce a anuntat ca nu este satisfacut de proiectul de lege cu privire la mult asteptatele ajutoare, in valoare de 892 de miliarde de dolari (730 de miliarde de euro), inclusiv o alocatie de somaj speciala, care a expirat la 26 decembrie,…

- Congresul Statelor Unite ale Americii (SUA) a aprobat in seara zilei de luni, 21 decembrie, un plan de sprijin in valoare de aproape 900 de miliarde de dolari menit sa ajute familiile si companiile americane grav afectate de pandemia cu noul coronavirus. Aprobarea acestui plan de Camera reprezentantilor,…

- Proiectul nu a fost redactat inca sub forma de lege si nici nu beneficiaza inca de sprijinul administratiei Trump, al presedintelui ales Joe Biden sau al liderilor Senatului si Camrei Reprezentantilor. Insa, proiectul este sustinut de un grup de conservatori si de moderati care afirma ca propunerea…

- Americanii au facut, de Black Friday, cumparaturi online record de 9 miliarde de dolari. In schimb, traficul in magazinele tradiționale s-a injumatațit Cumparaturile online de Black Friday din Statele Unite au crescut cu aproape 22%, la un nivel record de 9 miliarde de dolari, potrivit datelor Adobe…

- Averea antreprenorului in varsta de 49 de ani, nascut in Africa de Sud, a crescut cu 7,24 de miliarde de dolari intr-o singura zi, luni, si a ajuns la 128 de miliarde de dolari. Ultramediatizatul om de afaceri, cofondatorul societatii spatiale SpaceX, i-a depasit in cateva saptamani pe Mark Zuckerberg,…

- Uniunea Europeana a anuntat luni, 9 noiembrie 2020, ca va impune tarife pentru importuri din Statele Unite in valoare de peste patru miliarde de dolari, ca masura de retorsiune fata de subventiile acordate de SUA Boeing, dar a aratat ca spera intr-o imbunatatire a relatiilor comerciale cu administratia…

- Grupul de ridesharing Uber raporteaza pierderi nete de 1,1 miliarde de dolari, in timp ce Uber Eats a avut venituri duble in T3 Grupul american de ridesharing Uber Technologies Inc a raportat pierderi nete de 1,1 miliarde de dolari in trimestrul trei din 2020, deoarece redresarea afacerilor este obstructionata…