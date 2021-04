Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joseph Biden, nu intentioneaza sa aiba vreo intrevedere cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a anuntat luni seara Casa Alba, conform agentiei Reuters. Intrebat daca abordarea Washingtonului fata de Phenian va include intalniri ale lui Joseph Biden cu liderul Coreei de…

- Noua administratie americana a presedintelui Joe Biden va relua discutiile bilaterale cu guvernul de la Bagdad, inclusiv in privinta unui acord referitor la prezenta viitoare a trupelor SUA in Irak, transmite dpa, potrivit AGERPRES. Asa-numitul 'dialog strategic' a inceput in iunie sub administratia…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat ca intentioneaza sa aplice masuri pentru limitarea vanzarilor armelor de foc, in scopul evitarii atacurilor armate care se pot solda cu numeroase victime.

- Presedintele cipriot Nicos Anastasiades a dezvaluit vineri o serie de masuri de lupta impotriva coruptiei, dupa scandalul "pasapoartelor de aur" care a zguduit insula din Marea Mediterana, informeaza AFP. Difuzarea in octombrie a unei anchete a postului qatariot Al-Jazeera cu privire la…

- Presedintele american Joe Biden i-a cerut presedintelui rus Vladimir Putin sa-l elibereze pe opozantul incarcerat Aleksei Navalnii, in cadrul convorbirii lor din aceasta saptamana, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza Reuters. Biden ar fi facut presiuni…

- Presedintele american Joe Biden considera ca gazoductul Nord Stream 2 este o afacere proasta pentru Europa, a declarat, marti, secretarul pentru presa al Casei Albe, Jen Psaki, transmite Reuters. Citește și: SURSE - Ilie Bolojan arunca in aer negocierile dintre USR-PLUS și PNL Psak…

- Jen Psaki, purtatoarea de cuvant a Casei Albe: "Asaltul asupra Capitoliului, din 6 ianuarie, si mortile tragice si distrugerea pe care le-a provocat au demonstrat ceea ce stiam deja: ascensiunea extremismului violent la nivel national este o amenintare la adresa securitatii nationale grava si in crestere.…

- SUA incearca sa extinda si sa consolideze constrangerile nucleare privitoare la Iran prin mijloace diplomatice si aceasta chestiune va fi abordata in primele discutii ale presedintelui Joe Biden cu omologii straini, a declarat secretarul pentru presa al Casei Albe, Jennifer Psaki, transmite joi Reuters,…