- Serviciile de spionaj american arata, intr-un raport prezentat vineri, ca deși nu au dovezi ale existentei extraterestrilor, nu au nicio explicatie pentru mai mult de 140 de fenomene inregistrate in ultimii 17 ani, a informat Agenția France Presse, preluata de news.ro . „Probabil ca nu exista o singura…

- Armata americana si-a recunoscut responsabilitatea pentru moartea a 23 de civili in 2020, in principal in cadrul operatiunilor sale in Afganistan, potrivit unui raport al Pentagonului publicat miercuri, ale carui estimari sunt insa inferioare celor ale organizatiilor neguvernamentale, potrivit AFP.„Ministerul…

- China a lansat joi primul dintre cele trei elemente ale statiei sale spatiale, CSS, care a fost propulsat de o racheta Long March 5B. Corpul rachetei urmeaza sa aterizeze in urmatoarele zile si nimeni nu stie unde. Pentagonul a informat miercuri ca urmareste racheta chineza care urmeaza sa faca in acest…

- Primul discurs al presedintelui american Joe Biden in Congresul reunit a atras, miercuri seara, o audienta mai scazuta decat cele ale predecesorilor lui recenti, scrie The Hollywood Reporter, potrivit news.ro. Discursul lui Biden a fost urmarit de 23,44 milioane de telespectatori pe primele…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a trimis inca doua bombardiere B-52 in Golf si a prelungit misiunea in regiune a portavionului USS Eisenhower pentru a proteja retragerea anuntata a fortelor coalitiei internationale din Afganistan, a indicat vineri purtatorul de cuvant al Pentagonului,…

- Presedintele Joe Biden a decis sa retraga trupele americane din Afganistan pana la 11 septembrie 2021, la exact 20 de ani dupa ce atacurile Al Qaeda au declansat cel mai lung razboi al SUA, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu dosarul. Totusi, retragerea s-ar baza pe anumite garantii…