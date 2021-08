Timișorean, debutant la națională

Timişoreanul Marius Marin, fost jucător la Politehnica, este unul dintre jucătorii pe care se va baza pentru prima dată selecţionerul Mirel Rădoi. The post Timișorean, debutant la națională appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]