- Donald Trump a comparat marți demonstrațiile violente care au zguduit Kenosha cu „terorismul intern”, în timpul unei vizite în acest oraș afectat de un val de furie dupa o aparenta gafa a poliției, potrivit AFP. Descriind acte de vandalism asupra afacerilor sau aruncarea…

- Biroul serifului comitatului Los Angeles a prezentat, prin vocea locotenentului Brandon Dean, versiunea da a faptelor, intr-o conferinta de presa. In varsta de "aproximativ 30 de ani", barbatul respectiv circula cu bicicleta, luni dipa-amiaza (ora locala), in momentul in care agenti au incercat sa-l…

- Presedintele american, Donald Trump, nu are planuri sa se intalneasca cu familia lui Jacob Blake, un afro-american grav ranit de politie la Kenosha, in cursul vizitei sale marti in acest oras din statul Wisconsin, a informat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Kayleigh McEnany, citata de AFP. "La…

- Presedintele american Donald Trump va vizita Kenosha, orasul din Wisconsin unde au loc proteste dupa ce un barbat de culoare a fost impuscat in spate si ranit grav de un politist, relateaza BBC.Trump va calatori la Kenosha marti, a anuntat Casa Alba, unde se va intalni cu fortele de ordine…

- Președintele american Donald Trump spune ca va trimite forțe federale de ordine in orașul Kenosha, statul Wisconsin, unde protestele violente provocate de impușcarea de catre polițiști a unui tanar de culoare s-au soldat cu doi morți. Intre timp, poliția a arestat un adolescent de 17 ani, suspectat…

- Noi violențe au loc in orașul Kenosha din statul american Wisconsin – o persoana a fost ucisa in timpul protestelor care au erupt acolo dupa episodul de brutalitate a poliției in cazul lui Jacob Blake, barbatul care a fost impușcat de 7 ori in spate de un polițist in timpul unei intervenții, relateaza…

- Un noua inregistrare cu un polițist care impușca un cetațean afro-american zguduie SUA, scrie ansa . Impuscat in spate, de la mica distanta Un ofițer a deschis focul și l-a impușcat in spate pe afro-americanul Jacob Blake, in varsta de 29 de ani. Incidentul a avut loc in Kenosha, statul Wisconsin. Filmarea,…