- Ultimii soldati americani au parasit Afganistanul, a anuntat luni Pentagonul, lasand tara in mainile talibanilor, dusmanii lor de 20 de ani, dupa cel mai lung razboi din istoria Statelor Unite, noteaza AFP. "Ultimul avion C-17 a decolat de pe aeroportul din Kabul pe 30 august", la orele…

- Presedintele Joe Biden le-a comunicat marti liderilor G7, in cadrul reuniunii virtuale, ca misiunea militara americana in Afganistan este "pe cale sa fie finalizata" pe 31 august, cu conditia ca talibanii sa coopereze in continuare pentru a permite accesul in aeroportul din Kabul persoanelor care…

- Armata SUA a evacuat pana in prezent peste 3.200 de persoane din Afganistan, in special personalul american, cu ajutorul unor avioane militare, a declarat marti un oficial de la Casa Alba, sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. In afara de aceste 3.200 de persoane, aproape 2.000 de refugiati afgani…

- Joe Biden urmeaza sa se adreseze americanilor in legatura cu Afganistanul la 19.45 GMT de la Casa Alba, a anuntat luni presedintia Statelor Unite intr-un comunicat, citat de France Presse. Presedintele american, care a pastrat tacerea mai multe zile in fata celei mai grave crize de la alegerea sa, isi…

- Casa Alba a anunțat, marți ca Prima Doamna a SUA, Jill Biden, va participa in Japonia la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo pe 23 iulie, relateaza DPA, citata de Agerpres . Joe Biden, președintele SUA, nu este așteptat la ceremonia de la Tokyo, iar in ceea ce o privește pe Jill…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat, joi, ca misiunea militara a țarii sale in Afganistan “va fi incheiata la 31” august. Joe Biden a dat asigurari ca “obiectivele” in lupta contra amenintarii teroriste au fost “atinse” pe acest front. Statele Unite nu au intervenit in Afganistan in urma cu 20 de…

- Armata SUA nu a parasit inca Afganistanul, dar iși pregatește deja intoarcerea, in cazul in care jihadiștii din Al Qaeda sau grupul Stat Islamic lanseaza un atac asupra Statelor Unite, a dezvaluit un oficial din cadrul informațiilor Pentagonului. Intr-un moment in care experții se tem de o prabușire…