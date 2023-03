Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden se pregateste sa anunte marti un ordin executiv care va inaspri verificarile de cazier pentru cei care vor sa cumpere arme de foc, fiind vorba de cea mai cuprinzatoare masura politica pe care o poate decide liderul democrat de la Casa Alba, fara ajutorul Congresului.

- Președintele american Joe Biden se va intalni miercuri cu liderii din flancul estic al NATO pentru a-și arata sprijinul pentru securitatea acestora, dupa ce Moscova a suspendat un tratat istoric de control al armelor nucleare, scrie Reuters. Biden a sosit la Varșovia luni, dupa o vizita surpriza…

- Președintele rus Vladimir Putin urmeaza sa susțina marți un discurs in care sa stabileasca obiectivele pentru cel de-al doilea an al invaziei ruse in Ucraina. Discursul vine cu 3 zile inainte sa se implineasca un an de la declanșarea invaziei și la o zi dupa ce președintele american Joe Biden a facut…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca anuntul SUA privind livrarea a 31 de tancuri Abrams 31 tarii sale este "un pas important pe calea spre victorie", transmit Reuters si AFP. Presedintele american Joe Biden a notat, facand anuntul, ca nu este o "amenintare ofensiva impotriva…

- Presedintele american Joe Biden apeleaza la un cunoscut avocat democrat, Bob Bauer, pentru a-i gestiona raspunsul la investigatia unui procuror special din SUA privind gestionarea de catre acesta a documentelor clasificate, dupa descoperirea de documente la biroul sau privat si acasa, transmite Reuters.…

- Cauza problemei aparute la un sistem de alertare a pilotilor, care a amanat sau anulat mii de zboruri in Statele Unite, nu este clara, dar oficialii americani spun ca nu au gasit pana acum nicio dovada a unui eventual atac cibernetic. Pana a avut loc intr-un moment care traditional marcheaza o incetinire…