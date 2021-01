Presedintele american Joe Biden a promis luni ca va inlocui parcul auto de circa 650.000 de vehicule al guvernului cu modele electrice, in contextul in care noua administratie vrea sa se concentreze pe promovarea energiilor curate, relateaza Reuters.



"Guvernul federal detine un parc enorm de vehicule, pe care le vom inlocui cu vehicule electrice produse chiar aici, in America, de lucratori americani", a spus Biden.



Liderul de la Casa Alba a criticat regulile actuale care permit ca guvernul american sa cumpere vehicule considerate a fi produse in SUA chiar daca au multe…