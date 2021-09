Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a promis miercuri ca va apara dreptul femeilor de a avorta, si a criticat cu putere o lege extrem de restrictiva intrata in vigoare in Texas la miezul noptii, transmit AFP si Reuters. 'Aceasta lege radicala este o incalcare flagranta a dreptului constitutional…

- Texasul a devenit miercuri statul american cel mai restrictiv in ceea ce privește avortul, odata cu intrarea in vigoare a legii care interzice orice intervenție dupa a sasea saptamana de sarcina, potrivit Reuters . Curtea Suprema nu a intervenit in urma cererii de urgența a grupurilor pentru drepturile…

- Casa Alba a anuntat vineri ca diplomatul de cariera Nicholas Burns a fost desemnat ambasador al SUA in China de catre presedintele Joe Biden, un semnal ca administratia de la Washington urmareste ca acesta sa joace un rol mai important in relatiile din ce in ce mai tensionate dintre cei doua rivali…

- Pentagonul a autorizat desfasurarea altor 1.000 de soldati, in plus fata de cei 5.000 anuntati anterior, pentru a ajuta la evacuarea civililor din Kabul, a declarat duminica un oficial american, informeaza Reuters. Oficialul american, care a facut aceste declaratii sub conditia anonimatului, a precizat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a confirmat joi ca guvernul sau se pregateste pentru introducerea celei de a treia doze de vaccin împotriva COVID pentru "cei mai în vârsta si mai vulnerabili", în septembrie, "la începerea anului scolar", relateaza…

- Președintele turc, Recep Erdogan, a declarat ca negocierile in ce privește procesul de pace și viitorul Ciprului pot avea loc doar in contextul unei soluții cu doua state, o poziție care inflameaza tensiunile intre UE, Grecia și Cipru, pe de-o parte, și Turcia de cealalta, relateaza Reuters.

- Presedintele american, Joe Biden, a promis luni sa ii spuna omologului sau rus, Vladimir Putin, care sunt "liniile sale rosii", cu ocazia intalnirii bilaterale, programata miercuri la Geneva, transmit agentiile internationale de presa. "Nu cautam un conflict cu Rusia, dar vom raspunde daca Rusia continua…