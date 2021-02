Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a apreciat ca a venit "timpul sa se actionam" impotriva "rasismului sistemic" care, in opinia sa, corupe "sufletul" Americii si a semnat marti primele decrete in acest sens, insa cu o raza limitata de actiune, comenteaza AFP. Moartea afro-americanului George…

- Presedintele american Joe Biden a promis luni ca va inlocui parcul auto de circa 650.000 de vehicule al guvernului cu modele electrice, in contextul in care noua administratie vrea sa se concentreze pe promovarea energiilor curate, relateaza Reuters. "Guvernul federal detine un parc enorm…

- Dupa o zi de haos care a zguduit America, presedintele in exercitiu Donald Trump, acuzat de presedintele ales Joe Biden ca a subminat democratia, a lansat joi un apel - rar - la "reconciliere", condamnand un "atac odios" asupra Capitoliului, informeaza AFP.Intr-o inregistrare video ce marcheaza o schimbare…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a salutat miercuri victoria probabila a democratilor in alegerile pentru Senat in statul Georgia, ceea ce le va conferi democratilor controlul in Congres, angajandu-se sa actioneze intr-un spirit de 'unitate', relateaza AFP. 'Este timpul…

- Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii Mike Pence s-a vaccincat la televizor impotriva noului tip de coronavirus. Gestul sau vine ca un indemn pentru populație. „Nu am simtit nimic(…)Ne-am adunat aici in aceasta dimineata in scopul de a intari increderea(…)Americanii pot sa fie increzatori. Avem…

- Presedintele in exercitiu al SUA Donald Trump a luat decizia joi de a le interzice americanilor sa investeasca in companii chineze acuzate de guvernul sau ca sustin activitatile militare ale Beijingului, relateaza AFP.Citește și: Ungaria iși modifica Constituția și incinge spiritele: familia…

