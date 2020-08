Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden a anuntat marti ca a ales-o pe senatoarea de culoare Kamala Harris, in varsta de 55 de ani, pentru a-l infrunta impreuna cu el pe Donald Trump la urne pe 3 noiembrie si a deveni, in caz de victorie, prima femeie vicepresedinte a SUA, relateaza AFP. "Am onoarea…

- Candidatul democrat Joe Biden este favorit la pariuri pentru a caștiga alegerile prezidențiale din SUA in fața actualului președinte, Donald Trump, potrivit Mediafax.Potrivit Betfair, cota la pariuri a lui Trump este de 2,86% iar a lui Biden este de 1,69 la alegerile prezidențiale din noiembrie.…

- ”Vom face investitii istorice”, a dat asigurari candidatul democrat la Casa Alba, care se vrea campionul luptei impotriva modificarilor climatice in vederea obtinerii unui victorii contra lui Donald Trump in alegerile de la 3 noiembrie. Atunci cand miliardarul republican ”se gandeste la modificarile…

- Candidatul democrat la Casa Alba, care se lupta sa-si relanseze campania intrerupta de pandemie, trebuie sa prezinte joi dupa-amiaza o parte din acest plan, in timpul unei vizite la o fabrica din Dunmore, Pennsylvania, un stat-cheie in care spera sa-l invinga pe Donald Trump pe 3 noiembrie. Acest program…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a declarat marți ca va urma „ordinele medicului” și nu va organiza mitinguri electorale din cauza pandemiei Covid-19, spre deosebire de rivalul sau, Donald Trump, potrivit AFP.„Cred ca aceasta este cea mai ciudata campanie din istoria…

- „Timpul justiției rasiale” a ajuns în Statele Unite, declarat Joe Biden, candidatul democraților la președinție, într-un mesaj video în timpul înmormântarii George Floyd din Houston.„Nu ne mai putem îndeparta de rasismul care ne ranește sufletele”,…