- Presedintele Joe Biden a limitat utilizarea de catre armata americana a atacurilor cu drone impotriva gruparilor jihadiste in afara teatrelor de razboi in care SUA sunt angajate oficial, schimband politica predecesorului sau, Donald Trump, care a dat mana libera militarilor americani in tari precum…

- Fostul presedinte american Donald Trump si sotia sa Melania au fost vaccinati impotriva covid-19 in ianuarie, pe cand se aflau la Casa Alba, dezvaluie anturajul lor, relateaza AFP, potrivit News.ro: Spre deosebire de Joe Biden, care s-a vaccinat in direct la televiziune, la 21 decembrie, cu…

- Senatul Statelor Unite a stabilit prin vot, marti seara, ca procesul impotriva fostului presedinte Donald Trump, acuzat de "instigare la insurectie", este constitutional, chiar daca mandatul prezidential s-a incheiat. Vezi și: Atacurile cibernetice vor viza, tot mai des, sectoarele de electricitate,…

- Epidemiologul Michael Osterholm a declarat duminica pentru NBC ca autoritațile americane trebuie sa incerce sa preintampine pericolul prezentat de noua tulpina britanica a virusului, mai contagioasa, grabind campania de vaccinare. Un expert american in boli infecțioase a avertizat ca varianta britanica…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a ordonat luni incetarea a doua proceduri judiciare impotriva fostului președinte Donald Trump, inițiate conform unei prevederi constituționale care ii interzice șefului statului sa accepte venituri de origine straina daca nu sunt aprobate de Congres, scrie Agerpres.

- Divergențele republicane cu privire la cel de-al doilea proces de destituire a lui Donald Trump s-au conturat mai clar duminica, in timp ce fostul președinte al SUA și-a petrecut primul sau weekend dupa ieșirea din funcție și, cel mai probabil, s-a gandit cum s-ar putea razbuna pe republicanii care…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a promis marti ca va raspunde atacurilor cibernetice pe scara larga atribuite Rusiei, acuzandu-l pe Donald Trump de inactiune, informeaza AFP. "Nu putem lasa acest lucru fara raspuns", a declarat Joe Biden, care va prelua functia de presedinte al SUA pe 20 ianuarie.…