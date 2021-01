La o saptamana dupa instalarea sa la Casa Alba, presedintele american Joe Biden se bucura de o cota de popularitate ce nu a fost atinsa niciodata de predecesorul sau Donald Trump in patru ani de mandat, potrivit unui sondaj publicat miercuri si citat joi de France Presse.



Potrivit sondajului Universitatii Monmouth, Biden obtine 54% de opinii favorabile, fata de 30% de nemultumiti si 16% indecisi, o rata "mai mare decat in orice moment al mandatului lui Donald Trump", arata acest sondaj efectuat in perioada 21-24 ianuarie pe un esantion de 809 persoane chestionate.