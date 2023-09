Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat ca este constient de intrebarile legate de varsta sa, dar a explicat ca va candida din nou pentru a apara democratia americana pe care, in opinia sa, Donald Trump vrea sa o „distruga”, relateaza AFP. „Multi oameni par concentrati pe varsta mea”, a spus presedintele…

- O proporție covarșitoare dintre americani, 72%, considera ca președintele american Joe Biden nu are o sanatate suficient de buna pentru un nou mandat, in timp ce doar 59% cred asta despre potențialul sau contracandidat republican Donald Trump, potrivit unui sondaj recent realizat de CBS News.

- Casa Alba a contracarat o noua runda de intrebari ale jurnaliștilor referitoare la capacitatea presedintelui Joe Biden de a candida pentru realegere, avand in vedere varsta sa. „80 este noul 40”, a raspuns secretarul de presa al Casei Albe, potrivit news.ro.Joe Biden, in varsta de 80 de ani, cel mai…

- Mogulul din domeniul cinematografiei Jeffrey Katzenberg, care il consiliaza pe presedintele american Joe Biden in campania pentru un nou mandat, sustine ca vede o oportunitate in ceea ce multi considera a fi drept cea mai mare vulnerabilitate a presedintelui SUA in cursa prezidentiala din 2024 – varsta…

- Fostul presedinte al SUA, Donald Trump a atacat decizia Statelor Unite de a furniza Ucrainei munitii cu dispersie, masura care, a spus el, duce catre cel de-al treilea Razboi Mondial, transmite marti EFE. Actualul lider american Joe Biden ”nu ar trebui sa ne tarasca spre un al treilea Razboi Mondial”,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca omologul sau american Joe Biden ar putea pune capat conflictului ucrainean in cinci minute renunțand la teritoriul ucrainean, dar Kievul nu este de acord, noteaza TASS.„Daca vorbim de incheierea razboiului cu prețul Ucrainei, cu alte cuvinte, pentru…