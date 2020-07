Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 51,1 milioane de locuri de munca au fost protejate de programul de ajutoare din timpul pandemiei din Statele Unite, a anuntat luni administratia Trump, care a dezvaluit cum au fost distribuite fonduri publice in valoare de 521,4 miliarde de dolari destinate firmelor mici. Datele arata…

- Barack Obama a declarat marti ca "marele elan" traversand Statele Unite ar putea conduce la infrangerea lui Donald Trump in noiembrie, cu prilejul unei strangeri de fonduri online care i-a permis fostului sau vicepresedinte si candidat al Casa Alba, Joe Biden, sa adune 11 milioane de dolari, comenteaza…

- „Timpul justiției rasiale” a ajuns în Statele Unite, declarat Joe Biden, candidatul democraților la președinție, într-un mesaj video în timpul înmormântarii George Floyd din Houston.„Nu ne mai putem îndeparta de rasismul care ne ranește sufletele”,…

- Piața muncii din Statele Unite s-a imbunatațit in mod neașteptat in mai, crescand speranțele celor care cred ca distrugerile economice provocate de pandemie vor fi mai puțin daunatoare decat anticipasera multi experti. Rata șomajului a scazut la 13,3%, fața de 14,7% in aprilie, in timp ce numeroase…

- Cea mai mare confederatie sindicala din Statele Unite, AFL-CIO, a anuntat ca-l sustine pe democratul Joe Biden in alegerile prezidentiale americane de la 3 noiembrie, relateaza Reuters potrivit news.ro.Aceasta sustinere sindicala l-ar putea ajuta pe Joe Biden sa atraga de partea sa muncitori…

- Numarul noilor șomerilor înregistrați în SUA a continuat sa scada saptamâna trecuta fiind depuse doar 4,42 milioane de noi cereri, dar șomajul ramâne la un nivel istoric, potrivit cifrelor lansate joi de Departamentul Muncii, citeaza de AFP.Saptamâna precedenta,…

- China a anunțat joi ca va aloca suplimentar 30 de milioane de dolari pentru Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), o decizie care vine la cateva zile dupa ce Statele Unite au anunțat suspendarea contribuțiilor la aceasta instituție a ONU, scrie AFP.„Acest lucru va servi in principal la prevenția și…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca a dat instructiuni administratiei sale sa suspende finantarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), pentru ca agentia a "esuat în misiunea sa de baza" privind raspunsul la epidemia de Covid-19, relateaza BBC. …