Presedintele Statelor Unite Joe Biden s-a pronuntat impotriva antisemitismului dupa ce mai multi oficiali au anuntat ca pe peretele unui ascensor al Departamentului de Stat era reprezentata o svastica, relateaza miercuri Reuters. "Vreau sa fiu clar: antisemitismul nu isi are locul in Departamentul de Stat, in administratia mea sau oriunde in lume. Noi toti trebuie sa ne ridicam impotriva urii si fanatismului oriunde le observam", a scris Biden pe Twitter marti noapte. Let me be clear: Anti-Semitism has no place in the State Department, in my Administration, or anywhere in the world. It’s up…