- Presedintele american Joe Biden a marcat joi 100 de zile de cand se afla la Casa Alba printr-o deplasare in Georgia, un stat electoral cheie, pentru a-si promova planurile de investitii uriase care, in opinia sa, pot transforma tara, relateaza AFP. Adresandu-se persoanelor adunate intr-o parcare din…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va prezenta, in primul discurs rostit in Congres, un plan in valoare de 1.800 de miliarde de dolari care prevede masuri sociale destinate familiilor, anunta Casa Alba. "Planul Familiilor Americane prevede alocarea a 1.800 de miliarde de dolari prin…

- Presedintele SUA, Joe Biden, va propune Congresului Statelor Unite un plan in valoare de 45 de miliarde de dolari pentru acordarea de mese gratuite pentru milioane de copii din familiile americane defavorizate, informeaza Agerpres.

- Biden a avut luni o intalnire cu inalti oficiali ai Casei Albe si directori din conducerea de varf a aproape 20 de companii majore, concentrata pe deficitul de semiconductori la nivel global, care a afectat industria auto si firmele de tehnologie. “In timp ce locurile de munca din industria prelucratoare…

- Pachetul de investitii in infrastructura in valoare de 2.000 de miliarde de dolari al presedintelui Joe Biden include 300 de miliarde de dolari pentru a stimula sectorul manufacturier din SUA, inclusiv 50 de miliarde de dolari pentru productia si cercetarea semiconductorilor, a anuntat, luni, Casa…

- Presedintele american, Joe Biden, a lansat miercuri o vibranta pledoarie pentru a convinge Congresul sa adopte planul sau de investitii de aproximativ 2.000 de miliarde de dolari, indispensabil in opinia sa pentru ca Statele Unite sa reziste in fata concurentei Chinei, noteaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- Pachetul de masuri al administrației democrate prevede alocarea de bani pentru reconstruirea șoselelor, a podurilor, pentru modernizarea rețelei electrice și cea de Internet, pentru combaterea schimbarilor climatice, pentru creșterea competitivitații in raport cu China, dar și pentru reducerea inegalitaților.…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a prezentat, miercuri seara, un plan de reconstruire a infrastructurii si de creare de locuri de munca in valoare de 2.000 de miliarde de dolari, pentru stimularea cresterii economice, pentru investitii in tehnologii inovatoare si intensificarea competitivitatii.…