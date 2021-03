Stiri pe aceeasi tema

- Premierul japonez, Yoshihide Suga, intentioneaza sa viziteze Statele Unite in aprilie, fiind astfel primul lider strain care se intalneste personal cu presedintele american, Joe Biden, a anuntat vineri guvernul japonez, noteaza AFP. "Daca circumstantele permit, premierul Suga va vizita Statele Unite…

- Presedintele american Joe Biden participa vineri la prima reuniune - virtuala - a Grupului Celor Sapte Puteri Industrializate (G7), pe tema pandemiei covid-19, economiei mondiale si atitudinii fata de China, anunta Casa Alba, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Biden va avea astfel ”oportunitatea…

- Biden a declarat ca decretul va permite administratiei sale ”sa ii sanctioneze imediat pe liderii militari care au facuts lovitura de stat, interesele lor comerciale, precum si pe membrii apropiati ai familiei”. Presedintele a spus ca Washingtonul va identifica in aceasta saptamana primul grup de persoane…

- Presedintele american, Joe Biden, a estimat vineri ca pandemia de COVID-19 va face mai mult de 600.000 de victime in Statele Unite, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Citește și: Valeriu Gheorghița: Nu cred ca anul viitor vom mai avea o alta campanie de vaccinare "Suntem la 400.000 de…

- La mai puțin de un an de la confirmarea primului caz de coronavirus, numarul deceselor asociate Covid-19 inregistrate in Statele Unite a depasit 400.000, informeaza NBC News, citata de News.ro . Pana marți, numarul deceselor asociate COVID-19 in SUA a ajuns la 408.623, conform site-ului worldometers.info…

- Viitorul președinte al SUA, Joe Biden, care va fi investit in funcție miercuri, vrea sa livreze in primele 100 de zile de mandat in jur de 100 de milioane de doze de vaccinuri. Unul dintre experții americani in sanatate publica, Antony Fauci, a spus ca obiectivul lui Biden este „in mod sigur posibil”.…

- Obiectivul presedintelui ales al SUA, Joe Biden, de a livra 100 de milioane de doze de vaccinuri impotriva Covid-19 in primele 100 de zile ale mandatului sau la Casa Alba este "in mod sigur posibil”, susține Anyony Fauci, unul dintre experții americani in sanatate publica și directorul Institutului…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat miercuri ca nu se asteapta la nicio schimbare in relatiile cu Statele Unite, odata cu venirea lui Joe Biden la Casa Alba, in ianuarie, pe fondul unor tensiuni bilaterale accentuate, relateaza AFP. ''In ceea ce priveste problema schimbarii conducerii…