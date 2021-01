Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden va discuta vineri telefonic cu premierul canadian Justin Trudeau, acesta urmand sa fie primul sau dialog cu un lider strain in calitate de sef al statului, conform anuntului facut de purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza joi AFP. Citește…

- Presedintele american Joe Biden va discuta vineri telefonic cu premierul canadian Justin Trudeau, acesta urmand sa fie primul sau dialog cu un lider strain in calitate de sef al statului, conform anuntului facut de purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza joi AFP. Cei…

- ​Presedintele ales american Joe Biden intentioneaza sa anuleze proiectul controversatului oleoduct Keystone XL dintre Canada si Statele Unite printr-un decret prezidential chiar din ziua învestirii sale pe 20 ianuarie, au afirmat duminica posturile canadiene de televiziune CBC si CTV, citate de…

- Presedintele ales american Joe Biden intentioneaza sa anuleze proiectul controversatului oleoduct Keystone XL dintre Canada si Statele Unite printr-un decret prezidential chiar din ziua investirii sale pe 20 ianuarie, au afirmat duminica posturile canadiene de televiziune CBC si CTV relateaza agerpres.…

- Premierul indian Narendra Modi a avut o convorbire telefonica cu presedintele ales al SUA, Joe Biden, pentru a-l felicita pentru victorie, despre care a afirmat ca arata forta democratiei americane, si pentru a se angaja sa dezvolte in continuare legaturile strategice dintre cele doua tari, transmite…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a castigat in statul-cheie Arizona si isi consolideaza astfel victoria in alegerile prezidentiale americane, au anuntat joi mass-media americane, citate vineri de AFP. Este pentru prima data dupa 1996 cand tabara democrata inregistreaza o victorie in…

- Joi, președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care persoanele care au locuit minim 30 de ani in zonele afectate de poluare beneficiaza de micșorarea cu doi ani a varstei de pensionare, fara a fi penalizate. Varsta de pensionare se modifica. Președintele a semnat legea Astfel, președintele…

- Alegerile pentru presedintele Statelor Unite s-au incheiat in majoritatea statelor americane, exceptie facand Alaska, unde ultimele sectii de votare se vor inchide in mai putin de o ora. Desi numararea voturilor a inceput, rezultatele finale vor fi cunoscute mai tarziu in acest an, din cauza faptului…